Samsung анонсував секретну презентацію 20 жовтня: чого чекати

Samsung покаже нову продукцію 18 жовтня

До речі, презентація Samsung пройде на наступний день після заходу Google, де будуть показані Pixel 6 і Pixel 6 Pro . Випуск моделі S21 FE чекали з великим інтересом. Очікувалося, що смартфон отримає 6,4-дюймовий дисплей і систему камер, як у Galaxy S21+. Це зробило б модель неймовірно популярною по співвідношенню ціни і якості.

Втім, нещодавно з'явилися чутки, що Samsung відмовився від випуску моделі і навіть видалив всі згадки про неї з офіційного сайту. Причина – брак комплектуючих.

Реклама

Що ще може показати Samsung, крім S21 FE? У самому відео анонсі були показані іконки додатків Samsung, такі як Samsung Health, Samsung SmartThings, а також додатки для музики, відео та камери.

Цілком можливо, що захід буде спрямовано на програмне забезпечення, а не на обладнання. Samsung може анонсувати новий інтерфейс One UI для Android, але навряд чи компанія буде проводити цілий захід тільки для цього пише techradar.com.

Реклама

Раніше ми писали, що Samsung почав відключати рекламу у вбудованих додатках. Набридлива реклама з'являлася в таких додатках як Samsung Pay, Weather і Health.