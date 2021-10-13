Samsung анонсував секретну презентацію 20 жовтня: чого чекати

Samsung покаже нову продукцію 18 жовтня
До речі, презентація Samsung пройде на наступний день після заходу Google, де будуть показані Pixel 6 і Pixel 6 Pro . Випуск моделі S21 FE чекали з великим інтересом. Очікувалося, що смартфон отримає 6,4-дюймовий дисплей і систему камер, як у Galaxy S21+. Це зробило б модель неймовірно популярною по співвідношенню ціни і якості.
Втім, нещодавно з'явилися чутки, що Samsung відмовився від випуску моделі і навіть видалив всі згадки про неї з офіційного сайту. Причина – брак комплектуючих.
Що ще може показати Samsung, крім S21 FE? У самому відео анонсі були показані іконки додатків Samsung, такі як Samsung Health, Samsung SmartThings, а також додатки для музики, відео та камери.
Цілком можливо, що захід буде спрямовано на програмне забезпечення, а не на обладнання. Samsung може анонсувати новий інтерфейс One UI для Android, але навряд чи компанія буде проводити цілий захід тільки для цього пише techradar.com.
Раніше ми писали, що Samsung почав відключати рекламу у вбудованих додатках. Набридлива реклама з'являлася в таких додатках як Samsung Pay, Weather і Health.