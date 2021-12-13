"Шаблезубий лев": відкритий новий вид стародавнього хижака

Вчені відкрили новий вид шаблезубого хижака

Скам'янілі істоти десятиліттями демонстрували в Смітсонівському національному музеї природної історії у Вашингтоні як шаблезубого тигра, але виявилося, що це інший вид.

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Новий екземпляр ближчий до смилодона та нагадує сучасного лева. Daily Mail .

Аспірант Університету Орегону Пол Баррет вирішив придивитися до скам'янілості у 2017 році під час ремонту в музеї та зрозумів, що тварина була аномально великою. У результаті він вивчив її.

Відкритий вигляд E. adelos – частина німравідів, групи ссавців з котячою статурою, які жили приблизно від 40 до 7 млн років тому.

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Більшість таких хижаків були порівняні за розміром з риссю або пумою, і стали першими, хто розвинув шаблезубі зуби.

Пізніше вони розділилися на різні гілки еволюції, одна з яких розвинулася у сучасних кішок.

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Нагадаємо, раніше стало відомо чому астероїд не вбив крокодилів та щуроподібних предків людей 66 млн років тому.