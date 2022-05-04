Ринок NFT рухнув: продажі токенів впали майже в 12 разів, власники втрачають мільйони

NFT-токены різко втратили популярність / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Продажі невзаємозамінних токенів (NFT) впали в середньому до 19 000 на день цього тижня, що на 92% менше порівняно з піковим значенням 225 000 у вересні минулого року.

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Кількість активних гаманців на ринку NFT минулого тижня впала до 14 000, що на 88% менше порівняно з листопадовим максимумом 119 000.

Багато користувачів виявили, що їхні NFT коштують значно менше, ніж коли вони були куплені.

Нещодавно глава малайзійського блокчейн-сервісу Bridge Oracle Сіна Еставі виставив на аукціон перший твіт сервісу мікроблогів Twitter, який він придбав за 2,9 млн доларів, розраховуючи отримати за нього 48 млн, але покупці запропонували лише 280 доларів.

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Інший користувач придбав NFT на початку квітня приблизно за 32 000 доларів у криптовалюті Ethereum. Нещодавно він виставив NFT на аукціон за ціною 25,5 млн доларів, але найвища ставка на аукціоні склала 0,0743 Ethereum – близько 210 доларів.

Відсутність інтересу до покупки NFT на цих аукціонах загалом не дивно. Згідно з Google Trends, інтерес до NFT, який вимірюється кількістю пошукових запитів за цим терміном, досяг піку в січні цього року і з того часу впав приблизно на 80%, пише aroged.com.