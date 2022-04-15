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СЬОГОДНІ Техно

Крах сторіччя: власник NFT втратив 2,9 млн доларів, намагаючись заробити 50 млн

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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15 квітня, 10:50
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Криптопідприємець приваблював потенційних покупців тим, що обіцяв надіслати половину суми на благодійність
Криптопідприємець Сіна Еставі втратив 2,9 млн доларів
Криптопідприємець Сіна Еставі втратив 2,9 млн доларів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні модно вкладати свої заощадження в криптовалюту та NFT-токени. Але не завжди це обертається на мільйонним прибуток.

Читайте також: Студент заробив мільйон доларів на власних селфі у форматі NFT

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Криптопідприємець Сіна Еставі потрапив у заголовки газет у березні 2021 року, коли заплатив 2,9 мільйона доларів за NFT першого твіту засновника Twitter Джека Дорсі. Тоді це була однією з найдорожчих продажів незмінних токенів.

Минулого тижня Еставі виставив твіт на продаж на популярному ринку NFT OpenSea, спочатку запросивши 48 мільйонів доларів.

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Еставі пообіцяв віддати 50% виторгу, який, як він очікував, становитиме не менше 25 мільйонів доларів, на благодійність.

Через кілька днів після запуску аукціону власник прибрав бажану вартість, тому що на той момент ставки ледь сягали кількох сотень доларів. Але і це не допомогло: станом на четвер максимальна ставка становила лише 11 551 доларів, пише theguardian.com.

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Еставі зазначив, що якщо не отримає хорошу пропозицію, то може ніколи не продати токен. А це означає, що 2,9 мільйона доларів він втратив безповоротно.

Раніше ми писали, що знаменитий астронавт зібрав 500 тисяч доларів на підтримку України. Скотт Келлі має родинні зв'язки з Україною, тому особливо тяжко відреагував на російське вторгнення.

Олександр Трикіша
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