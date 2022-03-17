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Російський офіс Samsung саботує санкції корейського керівництва

17 березня, 09:14
Головний офіс Samsung оголосив про введення санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, але російський підрозділ не став слухати свого керівництва і фактично відколовся від компанії

Російський офіс Samsung відколовся від головного / Фото: Getty Images

Перші підозри виникли після того, як російський Samsung оголосив про продовження роботи в країні платіжної системи Samsung Pay.

Водночас головний офіс заборонив усі поставки своєї продукції в Росії та припинив підтримку сервісів. Як таке можливо?

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Екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився своєю версією ситуації. Він стверджує, що інформацію йому розповіло джерело в українському офісі компанії.

Головний офіс Samsung (Корея) стверджує, що вони вже припинили постачання своєї продукції до Росії.

Більше того, корейці неформально повідомили, що їхній російський офіс фактично перестав підкорятися ним та відповідати на запити! Хоча це вже не так важливо, якщо постачання продукції справді припинилося.

Проте поки що корейський офіс офіційних заяв із цього приводу ще не робив. Чекаємо", – написав він у Telegram.