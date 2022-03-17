Российский офис Samsung саботирует санкции корейского руководства

Российский офис Samsung откололся от главного / Фото: Getty Images
Первые подозрения возникли после того, как российский Samsung объявил о продолжении работы в стране платежной системы Samsung Pay.
В то же время главный офис запретил все поставки своей продукции в России и прекратил поддержку сервисов. Как такое возможно?
Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился своей версией ситуации. Он утверждает, что информацию ему рассказал источник в украинском офисе компании.
"Главный офис Samsung (Корея) утверждает, что они уже прекратили поставки своей продукции в Россию.
Более того, корейцы неформально сообщили, что их российский офис фактически перестал подчиняться им и отвечать на запросы! Хотя это уже не столь важно, если поставка продукции действительно прекратилась.
Однако пока корейский офис официальных заявлений по этому поводу еще не делал. Ждем", – написал он в Telegram.