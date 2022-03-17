Российский офис Samsung саботирует санкции корейского руководства

Российский офис Samsung откололся от главного / Фото: Getty Images

Первые подозрения возникли после того, как российский Samsung объявил о продолжении работы в стране платежной системы Samsung Pay.

В то же время главный офис запретил все поставки своей продукции в России и прекратил поддержку сервисов. Как такое возможно?

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Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился своей версией ситуации. Он утверждает, что информацию ему рассказал источник в украинском офисе компании.