Росіяни обрушили оцінки Google Pay та Apple Pay за вихід з РФ

Росіяни розлютилися на Google Pay та Apple Pay / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські користувачі залишилися незадоволені відходом з країни популярних сервісів для безконтактних платежів Google Pay та Apple Pay.

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У відповідь на таку "самоврядність" росіяни завалили сторінки додатків у профільних маркетах негативними відгуками.

До речі, судячи з відповіді від Google, деякі коментарі були написані раніше, можливо, з іншими оцінками, а зараз їх просто змінили на одну зірку.

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Така сама ситуація спостерігається і на сторінці Apple Pay. Росіяни у гніві пишуть, що "яблучні" назавжди підірвали свою репутацію...

До речі, після запровадження санкцій техніка Apple подорожчала у Росії на 142 відсотки! За макбук тепер просять шалені гроші – можна купити автомобіль.