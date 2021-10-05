Росія запускає корабель в космос: онлайн відеотрансляція

Росія запускає корабель на МКС

Запуск будуть здійснювати зі стартового майданчика № 31 космодрому Байконур. Початок трансляції заплановано на 8:45 за київським часом, а сам запуск відбудеться в 11:55:02.

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Трансляція запуску "Союз МС-19"

На сайті Роскосмоса повідомляють, що під час 66-ої експедиції на МКС буде реалізований унікальний науково-просвітницький проєкт "Виклик", в рамках якого росіяни першими в світі здійснять зйомки ігрового кіно в космічному просторі.

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До складу екіпажу МКС-66 входять космонавт Роскосмосу Антон Шкаплеров, учасники космічного польоту Клим Шипенко, Юлія Пересільд.

Запуск ракети-носія "Союз-2.1а" з пілотованим кораблем "Союз МС-19" відбудеться 5 жовтня, а стикування з російським сегментом МКС – через два витка після виходу на цільову орбіту.

Планована тривалість роботи екіпажу МКС-66 – 174 діб. Орієнтовна тривалість роботи учасників космічного польоту на МКС – не менше 12 діб.