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NASA завершило випробування нового двигуна: вони відправлять першу жінку на Місяць

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 16:30
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NASA завершило серію випробувань модернізації одного двигуна RS-25, призначеного для майбутніх місій на Місяць. Це дозволить знизити вартість кожного двигуна на 30 відсотків
NASA успішно випробувало новий двигун для ракет
NASA успішно випробувало новий двигун для ракет / Фото: NASA

Під час випробування 30 вересня оператори запустили дослідний двигун RS-25 № 0528, який використовували в кожному з семи випробувань в серії, на більш ніж вісім хвилин (500 секунд), стільки ж часу, скільки потрібно під час фактичного запуску.

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"Ця успішна серія випробувань двигуна Space Launch System RS-25 наближає нас на один крок до виробництва першого набору двигунів для майбутніх місій Artemis на Місяць.

Ми тестуємо деталі двигуна, виготовлені з використанням передових технологій виробництва, які можуть знизити вартість кожного двигуна більш ніж на 30 відсотків, але при цьому зберегти надійність і високі характеристики", – сказав менеджер відділу рідинних двигунів SLS Джонні Хефлін.

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NASA
NASA / Фото: pixabay.com

Протестовані компоненти включали надрукований на 3D-принтері гідроакумулятор для гасіння коливань тиску, які можуть викликати нестабільність польоту, і основну камеру згоряння, виготовлену з використанням технології з'єднання гарячого ізостатичного тиску, повідомляється на сайті NASA.

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Чотири двигуна РС-25 разом з парою твердопаливних ракетних прискорювачів будуть забезпечувати живлення Space Launch System при запуску. Місія Artemis планується на 2024 рік. Її завдання – вперше в історії висадити на Місяць жінку.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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