Росія саботує роботу на МКС, доки не буде знято санкції за війну проти України

Рогозін ставить ультиматум всьому космічному світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Роскосмос припинить співпрацю з NASA та іншими західними космічними агентствами Міжнародної космічної станції. Перед цим Росія завдала символу окупантів "Z" на космічну ракету.

Директор Роскосмосу Дмитро Рогозін розкритикував міжнародні санкції проти Росії і заявив, що нормальна співпраця між космічним агентством і його західними колегами стане можливою лише після їхнього скасування.

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"Мета санкцій – вбити російську економіку, вкинути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну навколішки. Зрозуміло, що в них нічого не вийде, але наміри зрозумілі. Тому я вважаю, що відновлення нормальних відносин між партнерами по Міжнародній космічній станції та іншим проєктам можливе лише за повного та беззастережного зняття незаконних санкцій", – написав Рогозін у Twitter.

Складність полягає в тому, що Росія разом із NASA відповідає за працездатність МКС і у разі бойкоту орбітальна станція може впасти на Землю. Росіяни, до речі, вже натякали на це, намагаючись шантажувати весь світ.

Раніше Роскосмос втратив контракт на запуск супутників OneWeb і намагався взяти техніку до заручників. У результаті контракт перехопив SpaceX Ілона Маска.

А потім Європа відмовилася співпрацювати з Росією у вивченні Марса. Запуск місії ExoMars планувався у 2022 році.