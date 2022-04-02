Россия саботирует работу на МКС, пока не будут сняты санкции за войну против Украины

Рогозин ставит ультиматум космическому миру / Фото: Коллаж: Сегодня

Роскосмос прекратит сотрудничество с NASA и другими западными космическими агентствами по Международной космической станции. Перед этим Россия нанесла символ оккупантов "Z" на космическую ракету.

Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал международные санкции против России и заявил, что нормальное сотрудничество между космическим агентством и его западными коллегами станет возможным только после их отмены.

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"Цель санкций – убить российскую экономику, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что у них ничего не получится, но намерения ясны. Поэтому я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим, проектам возможно только при полном и безоговорочном снятии незаконных санкций", – написал Рогозин в Twitter.

Сложность заключается в том, Россия вместе с NASA отвечает за работоспособность МКС и в случае бойкота орбитальная станция может упасть на Землю. Россияне, кстати, уже намекали на это, пытаясь шантажировать весь мир.

Ранее Роскосмос потерял контракт на запуск спутников OneWeb и пытался взять технику в заложники. В итоге контракт перехватил SpaceX Илона Маска.

А затем Европа отказалась сотрудничать с Россией в изучении Марса. Запуск миссии ExoMars планировался в 2022 году.