Росія котиться в кам'яний вік: список компаній, що пішли з РФ за минулу добу

Відтік міжнародних компаній із Росії триває / Фото: Колаж: Сьогодні

З першого дня початку війни в Україні з Росії почали йти міжнародні компанії. Минув місяць, а відтік техногігантів із країни-агресора не зупиняється. Свіжою добіркою поділився Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Санкції проти РФ на 2 квітня

Logitech International S.A. заявила про зупинення поставок до росії. Це швейцарська компанія, виробник комп'ютерної периферії, девайсів для геймерів.

Recruit Group, кадрова компанія зі штаб-квартирою в Японії, яка має пошукову систему вакансій Indeed, призупинила бізнес у РФ. Компанія також обмежила діяльність сайту Indeed на російській території та видалила із системи всі оголошення про вакансії від російських урядових і військових організацій.

Automatic Data Processing припинила продажі у РФ. Це американська компанія, що є постачальником ПЗ та послуг для управління людськими ресурсами.

Amadeus IT Group припинила співпрацю з російськими авіалініями "Аерофлот". Amadeus – це компанія, яка входить у глобальну дистриб'юторську систему (GDS). Міжнародна комп'ютерна система бронювань забезпечує доступ до бронювання авіаквитків, готелів, круїзних турів, прокату автомобілів для більш ніж 104 тис. туристичних агенцій.

Emerson Electric припиняє інвестиції до Росії. Компанія поєднує технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних та споживчих ринків.

Японський ігровий гігант Nintendo Company Limited припинив постачання консолей до Росії. Також платіжний сервіс Nintendo eShop призупинив обробку платежів у рублях.

Цікаво, що в Росії вводять "санкції" у відповідь – напередодні там заборонили купувати іноземне ПЗ, натомість дозволили красти.