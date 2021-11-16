Робот зі штучним інтелектом почав працювати гідом у головній святині мусульман у Мецці

Роботи допомагають прочанам з водою, дезинфекцією та ритуалами / Фото: SPA

Чотириколісні роботи зі штучним інтелектом почали працювати гідами у мечеті Аль-Харам, головній святині мусульман у Мецці (Саудівська Аравія).

Нові помічники оснащені 21-дюймовим сенсорним екраном, пише The National.

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До завдань робота входять відповіді на запитання та надання більш детальної інформації про різні обов'язкові ритуали для парафіян.

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Розумна система зупинки запобігатиме зіткненню чотириколісного помічника, який роз'їжджатиме по мечеті, з людьми або предметами.

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Для зручності спілкування робот розмовляє 11 мовами, включаючи китайську, російську, англійську, французьку, фарсі та турецьку.

Пристрій допоможе парафіянам-туристам зв'язатися з шейхами та вченими, які розмовляють різними мовами.

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Нові роботи-гіди – не єдина автоматизована допомога у Великій мечеті в Мецці.

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Автоматизовані роботи-прибирачі вже стерилізують приміщення, щоб запобігти поширенню Covid-19.

Ще одна "команда" роботів блукає територією з 8:00 до 17:00, роздаючи святу воду Замзам з колодязя під мечеттю. Ці роботи також вміють оминати перешкоди та не стикатися з людьми під час роботи.