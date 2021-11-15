Покажіть його Кличку: китайський "монстр" будує мости за кілька днів

У Києві скоро відзначатимуть 20-річчя з моменту початку будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, а в Китаї його закінчили б за кілька днів. Все завдяки гігантській революційній будівельній машині

Така машина може побудувати міст всього за кілька днів

Машина SLJ900/32, відома як "Залізний монстр", стала кроком уперед у будівництві мостів. Вона не лише прискорює процеси будівництва, а й призводить до економії витрат і ресурсів.

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Цей монстр може піднімати, переносити та встановлювати збірні ділянки мостів зі швидкістю 5 км/год без витрачання часу на складання.

Довжина машини становить близько 91 метра, а вага – 580 тонн! Втім, це йде лише у плюс мостам, адже під час їхньої розробки архітекторами закладається додатковий ресурс, щоб вони витримали таке навантаження.

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Втім, є у цієї машини і суттєвий мінус. Термін її експлуатації обмежується лише чотирма роками. Згідно з технологічною документацією, "Залізний монстр" витримує прокладку від 700 до 1000 мостових прольотів – це приблизно чотири роки роботи, пише interestingengineering.com.

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Одним із реальних прикладів творіння SLJ900/32 є проєкт найдовшого у світі сталевого аркового мосту із залізницею та залізничним мостом.

Міст "Цзіньшацзян Ченгуй". Фото: HighestBridges.com

До будівництва мосту "Цзіньшацзян Ченгуй" подорож між провінціями Сичуань і Гуйчжоу в Китаї займала 12 годин, але тепер час у дорозі скоротився до трьох годин.

Враховуючи проблеми з мостами у Києві, така машина дуже знадобилася б у столиці України, та й не тільки.