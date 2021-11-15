Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 🚫 Жорсткий карантин в Україні ⚽ Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Техно

Покажіть його Кличку: китайський "монстр" будує мости за кілька днів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 листопада, 22:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві скоро відзначатимуть 20-річчя з моменту початку будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, а в Китаї його закінчили б за кілька днів. Все завдяки гігантській революційній будівельній машині
Така машина може побудувати міст всього за кілька днів
Така машина може побудувати міст всього за кілька днів

Машина SLJ900/32, відома як "Залізний монстр", стала кроком уперед у будівництві мостів. Вона не лише прискорює процеси будівництва, а й призводить до економії витрат і ресурсів.

Читайте також: Вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на паливо

Реклама

Цей монстр може піднімати, переносити та встановлювати збірні ділянки мостів зі швидкістю 5 км/год без витрачання часу на складання.

Довжина машини становить близько 91 метра, а вага – 580 тонн! Втім, це йде лише у плюс мостам, адже під час їхньої розробки архітекторами закладається додатковий ресурс, щоб вони витримали таке навантаження.

Реклама

Втім, є у цієї машини і суттєвий мінус. Термін її експлуатації обмежується лише чотирма роками. Згідно з технологічною документацією, "Залізний монстр" витримує прокладку від 700 до 1000 мостових прольотів – це приблизно чотири роки роботи, пише interestingengineering.com.

Реклама

Одним із реальних прикладів творіння SLJ900/32 є проєкт найдовшого у світі сталевого аркового мосту із залізницею та залізничним мостом.

Міст "Цзіньшацзян Ченгуй". Фото: HighestBridges.com

До будівництва мосту "Цзіньшацзян Ченгуй" подорож між провінціями Сичуань і Гуйчжоу в Китаї займала 12 годин, але тепер час у дорозі скоротився до трьох годин.

Враховуючи проблеми з мостами у Києві, така машина дуже знадобилася б у столиці України, та й не тільки.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти