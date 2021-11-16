Роботы помогают прихожанам с водой, дезинфекцией и ритуалами / Фото: SPA
Четырехколесные роботы с искусственным интеллектом начали работать гидами в мечети Аль-Харам, главной святыне мусульман в Мекке (Саудовская Аравия).
Новые помощники оснащен 21-дюймовым сенсорным экраном, передает The National.
В задачи робота входят ответы на вопросы и предоставление более подробной информации о различных обязательных ритуалах для прихожан.
Читайте также: Покажите его Кличко: китайский "монстр" строит мосты за несколько дней
Умная система остановки предотвратит столкновение четырехколесного помощника, который будет разъезжать по мечети, с людьми или предметами.
Для удобства общения робот говорит на 11 языках, включая китайский, русский, английский, французский, фарси и турецкий.
Устройство поможет прихожанам-туристам связаться с шейхами и учеными, говорящими на разных языках.
Новые роботы-гиды – не единственная автоматизированная помощь в Большой мечети в Мекке.
Читайте также: Роботы MarkoBot и HU-Bot от студентов ФИВТ КПИ стали одним из самых ярких спотов на Web Summit 2021
Автоматизированные роботы-уборщики уже стерилизуют помещения, чтобы предотвратить распространение Covid-19.
Еще одна "команда" роботов бродит по территории с 8:00 до 17:00, раздавая святую воду Замзам из колодца под мечетью. Эти роботы также умеют обходить препятствия и не сталкиваться с людьми во время работы.