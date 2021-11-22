Малюнок 8-річної українки нанесуть на ракету, яку відправлять в космос (фото)

Малюнком юної українки прикрасять ракету Ariane-5 / Фото: Wikipedia, Суспільне
Малюнок українки нанесуть на ніс ракети-носія Ariane-5, яка у 2023 році запустить до космосу станцію для вивчення Юпітера в рамках місії The JUpiter ICy moons Explorer (Juice).
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Участь у конкурсі взяли 2600 дітей у віці до 12 років із 63 країн світу. Потім організатори відібрали 12 фіналістів та вже з них визначили переможця.
"На малюнку зображено, як планета Земля передає Юпітеру корабель, який буде її досліджувати, а його супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий – здивувався, а третій – заснув", – цитує Ярину suspilne.media.
Ярина займається малюванням із дух років, проте навіть для її батьків перемога в конкурсі стала несподіванкою. А сама дівчинка навіть трохи злякалася.
Запуск заплановано на серпень 2023 року. Але до пункту призначення станція дістанеться лише через вісім років. Подивіться траєкторію польоту місії:
Потім протягом трьох років вона досліджуватиме гігантську планету і три її найбільші супутники: Ганімед, Каллісто та Європа. Зокрема, вона шукатиме воду всередині цих місяців, а там, де є вода, там може бути життя! Раніше ми писали, що зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера, у 3D.
На сайті Європейського космічного агентства зазначається, що переможця буде запрошено стежити за запуском Juice у прямому ефірі.