Рекордний землетрус обрушився на Антарктиду через пробудження сплячого вулкана

На Антарктиді відбулася серія сильних землетрусів / Фото: Pixabay

Давно сплячий підводний вулкан неподалік Антарктиди прокинувся, викликавши серію з 85 000 землетрусів. А перед цим льодовик розміром півтора Києва обвалився через аномальні температури в Антарктиді.

Серія почалася в серпні 2020 року і тривала до листопада, ставши найсильнішим землетрусом, коли-небудь зареєстрованим у регіоні.

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За даними нового дослідження, землетруси, ймовірно, були спричинені проникненням гарячої магми в земну кору.

"Подібні вторгнення були і в інших місцях на Землі, але в Антарктиді ми спостерігаємо їх уперше", – розповіла співавтор дослідження.

Двома найбільшими землетрусами в цій серії були землетрус магнітудою 5,9 у жовтні 2020 року та землетрус магнітудою 6,0 у листопаді. Після землетрусу у листопаді сейсмічна активність пішла на спад.

Дослідження показало, що внаслідок землетрусу земля на острові Кінг-Джордж зрушила приблизно на 11 сантиметрів, пише sciencealert.com.

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Лише 4 відсотки цього усунення можна було прямо пояснити землетрусом. Вчені підозрюють, що переміщення магми до земної кори багато в чому пояснює різке усунення землі. Але для цього необхідно провести додаткові дослідження.

До речі, раніше ми писали, що через 106 років знайшли найвідоміший затонулий корабель Антарктиди – як він виглядає зараз.