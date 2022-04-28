Рекордное землетрясение обрушилось на Антарктиду из-за пробуждения спящего вулкана

На Антарктиде произошла серия сильнейших землетрясений / Фото: Pixabay

Давно спящий подводный вулкан недалеко от Антарктиды проснулся, вызвав серию из 85 000 землетрясений. А перед этим ледник размером в полтора Киева обрушился из-за аномальных температур в Антарктиде.

Серия началась в августе 2020 года и продлилась до ноября, став самым сильным землетрясением, когда-либо зарегистрированным в регионе.

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По данным нового исследования, землетрясения, вероятно, были вызваны проникновением горячей магмы в земную кору.

"Подобные вторжения были и в других местах на Земле, но в Антарктиде мы наблюдаем их впервые", – рассказала соавтор исследования.

Двумя крупнейшими землетрясениями в этой серии были землетрясение магнитудой 5,9 в октябре 2020 года и землетрясение магнитудой 6,0 в ноябре. После ноябрьского землетрясения сейсмическая активность пошла на убыль.

Исследование показало, что в результате землетрясения земля на острове Кинг-Джордж сдвинулась примерно на 11 сантиметров, пишет sciencealert.com.

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Только 4 процента этого смещения можно было напрямую объяснить землетрясением. Ученые подозревают, что перемещение магмы в земную кору во многом объясняет резкое смещение земли. Но для этого нужно провести дополнительные исследования.

Кстати, ранее мы писали, что спустя 106 лет нашли самый известный затонувший корабль Антарктиды – как он выглядит сейчас.