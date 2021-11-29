Рідкісне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня: хто його побачить

Повне затемнення буде видно з Антарктиди / Фото: Wikipedia, Pixabay

Щоб побачити повну фазу цього незвичайного сонячного затемнення 4 грудня, довелося б пройти довгий шлях до Антарктиди.

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Тим не менш, частково його можна буде побачити в деяких частинах південної Африки, зокрема, у Південній Африці та Намібії. пише Timeanddate.

З України, на жаль, затемнення наживо не побачити, лише у трансляціях. Різні його фази відкриються на південному сході Австралії та півдні акваторій Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.

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Тривалість затемнення 4 грудня становитиме 1 година 43 хвилини. Повне затемнення розпочнеться приблизно о 9:00 за Києвом і досягне піку о 9:33.

Незвичайність явища в тому, що воно рухатиметься зі Сходу на Захід через Антарктиду (більшість затемнень, крім полярних, проходять із Заходу на Схід).

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У цьому ж регіоні затемнення не спостерігалося вже майже 20 років – з 23 січня 2003 року, а наступне відбудеться аж 15 грудня 2039 року.

Побачити повне затемнення зможуть тільки з Антарктиди Відео: Wikipedia

У жовтні 2021 року сталося рідкісне кільцеве сонячне затемнення під назвою "вогняне кільце".

Раніше ми писали, що українці не спромоглися побачити найтриваліше місячне затемнення сторіччя.