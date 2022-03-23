Розробник токена придбав біткоїнів на 3 мільярди доларів

Розробник токенів придбав біткоїнів на три мільярди / Фото: REUTERS

Засновник Terraform Labs До Квон повідомив, що планує забезпечити свій новий стейблкоїн TerraUSD (UST) не тільки токеном Terra, а й біткоїном.

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"Я не уточнював цифри, тому що ми зазвичай проводимо позабіржові транзакції, але поточна велика купівля монет відповідає приблизно 3 мільярдам доларів, і ми продовжуватимемо в тому ж дусі", – розповів він ентузіасту біткоїна Уді Вертгаймеру.

На тлі цієї інформації курс біткоїна підскочив до 43 361 долара, але потім відкотився до 42 578 доларів.

Три мільярди доларів відповідає приблизно 69 850 біткоїнам. До Квон уточнив, що більшу частину компанія ще не купила.

Однак якщо Terra таки облагодить угоду, це зробить компанію одним з найбільших власників біткоїнів, якого перевершує лише компанія MicroStrategy з її 125 051 BTC, пише hashtelegraph.com.

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