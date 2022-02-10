У США судять росіянина за крадіжку криптовалюти на 4,5 мільярда доларів

Звинувачення стосується криптовалюти, яку було вкрадено під час злому біржі віртуальної валюти Bitfinex у 2016 році.
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Затримані – 34-річний Ілля Ліхтенштейн та його 31-річна дружина Хізер Морган. У чоловіка є громадянство Росії та США.
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Звинувачення стверджує, що Ліхтенштейн та Морган вкрали з платформи Bitfinex 119 754 біткойнів і перевели їх на цифровий гаманець, що належить Ліхтенштейну.
Близько 25 тисяч біткойнів було переведено з гаманця за допомогою складного процесу відмивання грошей, решта зберігалася у гаманці, повідомляє justice.gov.
Наразі правоохоронні органи вилучили у підозрюваних 94 тисячі біткойнів на суму понад 3,6 мільярда доларів.
Ліхтенштейн та Морган звинувачуються у змові з метою відмивання грошей, за яку передбачено максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, та у змові з метою обману Сполучених Штатів, за яку передбачено максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
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