Розмноження у космосі: що може завадити людям заселити Марс

Чи можуть діти народитися в космосі, поки що невідомо / Фото: Pixabay

Останні експерименти на хребетних проводили 20 років тому, і хоча зараз активно будуються ракети на Марс, питання майбутнього потомства не вивчалося активно.

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ЕКСПЕРИМЕНТИ НАД МИШАМИ

Занепокоєні цим вчені останніми роками провели низку експериментів на МКС, щоб зрозуміти, що загалом ссавцям і за підсумком людям потрібно для розмноження в космосі, пише axios.

Так, сперма мишей, відправлена на МКС, не зазнала несприятливого впливу довкілля на орбіті, що призвело до появи здорових дитинчат на Землі.

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У більш ранньому російському експерименті щури-самці та самки вирушали на орбіту, і дві самки щурів завагітніли, але живих дитинчат їм народити не вдалося.

ЯК ЩОДО ЛЮДЕЙ

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Наслідки ризиків для зачаття, вагітності, народження та розвитку дітей за межами планети взагалі майже не вивчені. Крім того, що люди взагалі можуть не дожити до цього через радіацію.

Жінки історично мало представлені серед астронавтів, що ускладнює вивчення того, як можуть працювати найважливіші частини репродуктивної системи людини.

Крім факторів гравітації, тиску та радіації, які відрізняються не тільки в космосі, але і на Марсі, ссавці чутливі до стресу, що ускладнює спарювання навіть на Землі.

Вчені продовжать дослідження – сперму тварин відправлять на станцію "Місячна брама", після чого в зоряну подорож відправляться нематоди – щоб перевірити їхнє розмноження в космосі.

Нагадаємо, раніше дослідники вже заявили, що NASA та SpaceX повинні забезпечити астронавтам секс у космосі.

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