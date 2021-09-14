Розміри iPhone 13: найважчий "айфон" важить чверть кілограма

IPhone 13 - всі розміри і вага и новинки від Apple / Фото: REUTERS

Розміри нового "айфона" залишилися колишніми. Ширина і висота залишилися незмінними, зате товщина трохи збільшилася. Але всього на міліметри – на око навряд чи розглянути.

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Габарити IPhone 13

iPhone 13 mini: 131,5, × 64,2, × 7,65 мм (вага – 141 грам)

iPhone 13: 146,7 × 71,5 × 7,65 мм (174 грама)

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iPhone 13 Pro: 146,8 х 71,5 х 7,65 мм (204 грама)

iPhone 13 Pro Max: 160.8 mm х 78.1 х 7.65 (240 грамом)

Додамо, що версія mini отримала екран з діагоналлю 5,4'', у iPhone 13 і iPhone 13 Pro діагональ екрану становить 6,1'', а у iPhone 13 Pro Max – цілих 6 , 7''.

Більшої ваги обумовлений більш потужними батареями. Обіцяють, що в середньому новинка буде працювати на 2,5 години довше, ніж 12-я модель. Pro 13 краще попередника на 1,5 години, а Pro Max – також на 2,5 години.