Ракету, що падала з космосу, зловили гелікоптером (відео)

Rocket Lab впіймав ступінь ракети гелікоптером / Фото: REUTERS
Аерокосмічна компанія Rocket Lab провела запуск двоступінчастої ракети-носія Electron, запустивши на орбіту 34 мініатюрні супутники комерційних замовників, а потім спробувала зловити перший ступінь носія за допомогою вертольота.
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У компанії сподіваються у такий спосіб зробити ракету-носій Electron багаторазовою. У 2020 році вони успішно використовували вертоліт, щоб упіймати копію першого ступеня над відкритим океаном.
Це працює наступним чином: після входження в атмосферу ступінь продовжував спускатися на парашуті, а тим часом спеціальний вертоліт Sikorsky S-92 з гаком чіпляв парашут і доставляв ступінь на корабель.
Щоправда, цього разу операція пішла не за планом. Пілот вертольота виявив характеристики навантаження, відмінні від тих, що були під час випробувань, тому пустив ракету-носій для приведення в океан, пише newatlas.com.
Потім ракета була підібрана рятувальним судном і направлена на виробничий об'єкт Rocket Lab для аналізу.
"Доставити ракету з космосу і зловити її гелікоптером – це щось подібне до надзвукового балету.
Ми оцінимо етап і визначимо, які зміни ми могли б внести до системи та процедур для наступного захоплення вертольота та можливого повторного польоту", – поділився емоціями засновник і генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек.
Раніше ми писали, що SpaceX здійснив найшвидший політ астронавтів на МКС. Але до абсолютного рекорду, що належить росіянам, поки що дуже далеко.