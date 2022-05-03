Ракету, що падала з космосу, зловили гелікоптером (відео)

Rocket Lab впіймав ступінь ракети гелікоптером / Фото: REUTERS

Аерокосмічна компанія Rocket Lab провела запуск двоступінчастої ракети-носія Electron, запустивши на орбіту 34 мініатюрні супутники комерційних замовників, а потім спробувала зловити перший ступінь носія за допомогою вертольота.

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У компанії сподіваються у такий спосіб зробити ракету-носій Electron багаторазовою. У 2020 році вони успішно використовували вертоліт, щоб упіймати копію першого ступеня над відкритим океаном.

Це працює наступним чином: після входження в атмосферу ступінь продовжував спускатися на парашуті, а тим часом спеціальний вертоліт Sikorsky S-92 з гаком чіпляв парашут і доставляв ступінь на корабель.

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Щоправда, цього разу операція пішла не за планом. Пілот вертольота виявив характеристики навантаження, відмінні від тих, що були під час випробувань, тому пустив ракету-носій для приведення в океан, пише newatlas.com.

Потім ракета була підібрана рятувальним судном і направлена ​​на виробничий об'єкт Rocket Lab для аналізу.

"Доставити ракету з космосу і зловити її гелікоптером – це щось подібне до надзвукового балету.

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Ми оцінимо етап і визначимо, які зміни ми могли б внести до системи та процедур для наступного захоплення вертольота та можливого повторного польоту", – поділився емоціями засновник і генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек.

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