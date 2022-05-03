Ракету, падающую из космоса, поймали вертолетом (видео)

Rocket Lab поймал ступень ракеты вертолетом / Фото: REUTERS

Аэрокосмическая компания Rocket Lab провела запуск двухступенчатой ​​ракеты-носителя Electron, запустив на орбиту 34 миниатюрных спутника коммерческих заказчиков, а затем попыталась поймать первую ступень носителя с помощью вертолета.

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В компании надеются таким образом сделать ракету-носитель Electron многоразовой. В 2020 году они успешно использовали вертолет, чтобы поймать копию первой ступени над открытым океаном.

Это работает следующим образом: после вхождения в атмосферу ступень продолжала спускаться на парашюте, а тем временем специальный вертолет Sikorsky S-92 с гаком цеплял парашют и доставлял ступень на корабль.

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Правда, в этот раз операция пошла не по плану. Пилот вертолета обнаружил характеристики нагрузки, отличные от тех, которые были во время испытаний, поэтому пустил ракету-носитель для приводнения в океане, пишет newatlas.com.

Затем ракета была подобрана спасательным судном и направлена ​​на производственный объект Rocket Lab для анализа.

"Доставить ракету из космоса и поймать ее вертолетом – это что-то вроде сверхзвукового балета.

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Мы оценим этап и определим, какие изменения мы могли бы внести в систему и процедуры для следующего захвата вертолета и возможного повторного полета", – поделился эмоциями основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

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