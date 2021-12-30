QR-коди та автопереклад: перед Новим роком Telegram додав кілька функцій

Телеграм додав переклади та QR-коди у додаток / Фото: Pixabay, Telegram

Тепер користувачі програми зможуть перевести будь-яке повідомлення безпосередньо до програми.

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Крім того, вони отримали можливість згенерувати QR-код для переходу в профіль будь-якого користувача, який має публічне посилання, пише Telegram.

Можна також створювати QR-коди для груп , каналів та ботів – наприклад, можна швидко показати товаришу улюблений блог або свій фан-клуб.

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Також деякі емодзі можна використовувати в вигляді реакцій – щоб швидко висловити свою думку, не надсилаючи зайвих повідомлень.

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Можливість перекладу тексту повідомлень можна увімкнути в розділі Установки > Мова. Щоб перекласти повідомлення, натисніть на нього та оберіть "перекласти" у меню.

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Для перекладу на пристрої має бути встановлена iOS 15+ або будь-яка версія Android. Список доступних мов залежить від операційної системи.

Також Telegram захистив користувачів від спойлерів, як і планував. Але цей процес контролюють користувачі.

Щоб випадково не відправити спойлери про новинки кіно в чат, потрібно виділити частину повідомлення та застосувати форматування "прихований".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Telegram додав анонімні повідомлення та функцію заборони зберігання або пересилання будь-якого контенту в чатах.