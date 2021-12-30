QR-коды и автоперевод: перед Новым годом Telegram добавил несколько функций

Телеграм добавил переводы и QR-коды в приложение / Фото: Pixabay, Telegram
Теперь пользователи приложения смогут перевести любое сообщение непосредственно в приложении.
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Кроме того, они получили возможность сгенерировать QR-код для перехода в профиль любого пользователя, имеющего публичную ссылку, сообщает блог компании Telegram.
Можно также создавать QR-коды для групп, каналов и ботов – например, можно быстро показать товарищу любимый блог или свой фан-клуб.
Также некоторые эмодзи можно использовать в виде реакций – чтобы быстро высказать свое мнение, не отправляя лишних сообщений.
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Возможность переводить текст сообщений можно включить в разделе Настройки > Язык. Чтобы перевести сообщение, нажмите на него и выберите "перевести" в появившемся меню.
Для перевода на устройстве должна быть установлена iOS 15+ или любая версия Android. Список доступных языков зависит от операционной системы.
Также Telegram защитил пользователей от спойлеров, как и планировал. Но этот процесс контролируют пользователи.
Чтобы случайно не отправить спойлеры о новинках кино в чат, нужно выделить часть сообщения и применить форматирование "скрытый".
Напомним, ранее сообщалось, что Telegram добавил анонимные сообщения и функцию запрета на хранение или пересылку любого контента в чатах.