Відбувається щось незрозуміле: нове відкриття про Нептун спантеличило вчених

З гігантською планетою із Сонячної Системи відбувається щось незрозуміле / Фото: Wikipedia

Дослідники вивчили дані з Нептуна за 17 років, зібрані за допомогою телескопів, та виявили дивовижні коливання температури планети, які не можуть пояснити. А раніше стало відомо що на Нептуні йдуть алмазні дощі.

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У Нептуна є пори року, тому що він обертається і рухається навколо Сонця, але вони тривають набагато довше, ніж на Землі – близько 40 років.

Наприклад, у південній півкулі літо триває з 2005 року, тому дослідники були здивовані значною зміною температури.

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У серії спостережень, проведених у період з 2003 по 2018 рік, глобальна середня температура планети знизилася на 8 °C, а потім довкола південного полюса планети температура швидко зросла на 11 °C.

На даний момент астрономи спантеличені своїми відкриттями та не мають чіткої відповіді, що могло їх викликати.

За різними версіями зміни температури можуть бути пов'язані з чимось, що відбувається в хімічному складі атмосфери планети, або погодним явищем, з якимось впливом сонця, пише digitaltrends.com.

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Нептун – восьма і найдальша від Сонця планета Сонячна система. Його маса перевищує масу Землі у 17,2 рази і є третьою серед планет Сонячної системи.