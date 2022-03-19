Додаток Starlink найбільше завантажують в Україні, але він не допоможе під'єднатися до інтернету

Starlink в Україні працює тільки для критичної інфраструктури / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки американський мільярдер відправляє нові партії обладнання до нашої країни, українці масово завантажують фірмовий додаток в App Store та Google Play.

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13 березня його сумарно завантажили 2100 разів – це найбільша кількість завантажень у світі за один день! А загалом українці за два тижні завантажили додаток 100 тисяч разів. Але далі користувачів чекало розчарування.

Як ми вже неодноразово зазначали, нині простому користувачеві неможливо під'єднатися до Starlink, якщо у нього немає особистого обладнання, як в одного київського програміста.

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Річ у тім, що все обладнання, яке постачається в Україну, спрямовується на потреби критичної інфраструктури. А без нього ви не отримаєте доступ до глобальної мережі, тому програма на смартфоні автоматично стає марною.

На сьогодні інтернет Starlink обслуговує державний сектор, оборонні підприємства, медиків та у деяких випадках журналістів.

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Як підключитися до Starlink

Для отримання доступу до інтернету спочатку потрібно придбати потрібне обладнання. Замовити його можна на офіційному вебсайті Starlink. Але ви маєте розуміти, що за нинішніх умов його вам навряд чи доставлять.

Навіть у довоєнний час на техніку доводилося чекати кілька місяців – такий був ажіотаж. Вартість техніки становить 500 доларів, а щомісячна абонентська плата – 99 доларів.