Приложение Starlink самое скачиваемое в Украине, но оно не поможет подключиться к интернету

Starlink в Украине работает только для критической инфраструктуры / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока американский миллиардер отправляет новые партии оборудования в нашу страну, украинцы массово скачивают фирменное приложение в App Store и Google Play.

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13 марта его в сумме скачали 2100 раз – это наибольшее количество скачиваний в мире за один день! А всего украинцы за две недели скачали приложение 100 тысяч раз. Но далее пользователей ждало разочарование.

Как мы уже неоднократно отмечали, на данный момент простому пользователю невозможно подключиться к Starlink, если у него нет личного оборудования, как это случилось у одного киевского программиста.

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Дело в том, что все оборудование, поставляемое в Украину, идет на нужды критической инфраструктуры. А без него вы не получите доступ к глобальной сети, поэтому приложение на смартфоне автоматически становится бесполезным.

На сегодня интернет Starlink обслуживает государственный сектор, оборонные предприятия, медиков и в некоторых случаях журналистов.

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Как же подключиться к Starlink

Для получения доступа к интернету сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят.

Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж. Стоимость ее составляет 500 долларов, а ежемесячная абонентская плата – 99 долларов.