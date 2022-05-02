Представлений кишеньковий дрон для селфі за ціною смартфона

Випущено спеціальний дрон для селфі / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія Snap представила свій перший дрон з камерою Pixy для створення пам'ятних відео та фото, які автоматично завантажуватимуться в Snapchat Memories.

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Мінідрон може працювати в декількох режимах польоту: зависання, орбіта, розкриття, вибране та відстеження. Pixy знімає відео з роздільною здатністю 2,7К (2704 x 1520 пікселів) і робить 15-мегапіксельні фотографії.

Весь контент автоматично зберігатиметься у Snapchat Memories, а звідти ви можете брати свої фото та відео для розміщення в інших сервісах.

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Мініатюрні літальні апарати важать лише 100 грамів, а їхні польоти починаються і закінчуються на долоні користувача. Як запевняє виробник, дрон після одного заряджання може виконати до восьми таких зльотів. До комплекту, до речі, входить додатковий акумулятор.

Pixy вже доступний для купівлі в США та Франції за 230 доларів (6980 грн), але час доставляння наразі становить 16 тижнів, пише digitaltrends.com.