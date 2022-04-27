Китайський виробник дронів пішов з України та Росії після звинувачення у допомозі армії РФ

Компанія стверджує, що їх техніка виробляється не для застосування у військових цілях

Китайська компанія призупинила роботу в Україні та Росії / Фото: Wikipedia

Китайський виробник дронів DJI пішов з ринку Росії та України після звинувачення у допомозі російським військовим у війні проти України.

У компанії виступили із заявою, що їхня продукція не може використовуватися у військових інтересах.

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"DJI не приймає будь-яке використання наших дронів для заподіяння шкоди, і ми тимчасово зупиняємо продажі в цих країнах, щоб гарантувати, що ніхто не використовує наші дрони у бою", – сказали в компанії.

Нагадаємо, що після звинувачення у бік кампанії її продукцію перестали продавати у Німеччині та Нідерландах.

У чому звинувачували DJI

Китайський виробник обмежив можливості своєї технології Aeroscope для української армії, але надавши цю можливість окупантам.

DJI Aeroscope – це спеціальне обладнання, що дозволяє відстежувати рух будь-якого дрону DJI у радіусі до 50 км.

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Крім того, технологія Aeroscope дозволяє побачити точне положення оператора дрону, а також його особисті дані, які він використовував під час реєстрації в DJI. Таким чином, російські війська можуть відслідковувати українських операторів, а наші ні, тому що доступ до технології закрито.