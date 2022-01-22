Поплатився за Крим: російського космонавта не пустили до США

Микола Чуб не отримав візу у США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Про відмову у видачі візи повідомив ТАРС із формулюванням "без пояснення причин" з боку США.

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"А ось це зовсім не справа. Запитаю позицію голови НАСА щодо цього інциденту", – обурювався у Twitter глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Водночас, за інформацією видання Alpha Centauri, причиною відмови у видачі візи могло послужити відвідування Чубом Криму у 2017-му та 2018-му роках, про який американській стороні нагадали деякі небайдужі громадяни України.

Чуб входить до дублюючого екіпажу експедиції МКС-68, політ якої заплановано у вересні 2022 року, та до основного екіпажу експедиції МКС-69, політ якої запланований навесні 2023-го.

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Відмітимо, що російські космонавти регулярно проходять підготовку у США для знайомства із американським сегментом МКС. У той самий час астронавти з інших країн тренуються у Росії Центрі підготовки космонавтів ім. Ю. А. Гагаріна.

Раніше ми писали, що російський модуль "Зірка" можуть назавжди ізолювати. NASA та "Роскосмос" працюють над усуненням витоку повітря в модулі "Зірка" на МКС, але в гіршому випадку його можуть ізолювати на постійній основі.