Повне занурення: Samsung показав 3D телевізор, який може розтягуватися

Samsung готує телевізор з екраном, який може розтягуватися / Фото: Getty Images

Як видно на відео нижче, дисплей може надавати собі текстуру, щоб підкреслити рух лави по екрану, щоб передати зображення більш реалістично.

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За словами Джеом Дже Кіма, голови Центру досліджень фундаментальних технологій LG Display, який також працює над розтягуються телевізорами, такий дизайн можливий тільки завдяки OLED-технологій, пише techradar.com.

"У порівнянні з ЖК-дисплеєм, в якому використовуються різні і складні компоненти, OLED має просту структуру і може природним чином змінювати форму, а також має сильні сторони з точки зору дизайну і форм-фактора", – додав Кім.

Відзначимо, що технологія поки працює тільки на 13-дюймовому екрані, так що до серійного виробництва ще дуже далеко.