Полное погружение: Samsung показал 3D телевизор, который может растягиваться

Samsung готовит телевизор с экраном, который может растягиваться / Фото: Getty Images

Как видно на видео ниже, дисплей может придавать себе текстуру, чтобы подчеркнуть движение лавы по экрану, чтобы передать изображение более реалистично.

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По словам Джеом Дже Кима, главы Центра исследований фундаментальных технологий LG Display, который также работает над растягиваемыми телевизорами, такой дизайн возможен только благодаря OLED-технологиям, пишет techradar.com.

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"По сравнению с ЖК-дисплеем, в котором используются различные и сложные компоненты, OLED имеет простую структуру и может естественным образом менять форму, а также имеет сильные стороны с точки зрения дизайна и форм-фактора", – добавил Ким.

Отметим, что технология пока работает только на 13-дюймовом экране, так что до серийного производства еще очень далеко.