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Рекордна камера в 576 мегапікселів не дістанеться смартфонам: кому пощастить

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 вересня, 20:30
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Samsung анонсувала 576-мегапіксельну камеру вже до 2025 року. Однак любителям мобільних фотографій рано радіти. Революційне оновлення не зачепить смартфони
Фотокамери модельного ряду Samsung Galaxy S20
Фотокамери модельного ряду Samsung Galaxy S20 / Фото: The Verge

Плани вивести на ринок сенсор в 576 мегапікселів, про які ми повідомляли раніше, виявляється, стосувалися не смартфонів.

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Майбутня матриця створюється насамперед для автомобілів. Також датчик зображення на 576 Мп ми зможемо побачити в медичному обладнанні та в безпілотних літальних апаратах, повідомляє gagadget.com.

Відзначимо, що деякий час тому вчений і фотограф доктор Роджер Кларк заявив, що 576 мегапікселів – це роздільна здатність людського ока.

Втім, Samsung кілька днів тому представив 200-мегапіксельний мобільний датчик зображення ISOCELL HP1, а разом з ним – і 50-мегапіксельний ISOCELL GN5. Так що користувачі смартфонів не залишаться в образі.

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Правда, пристрої з цим датчиком з'являться на ринку не раніше наступного року. До речі, 14 вересня відбудеться презентація нового iPhone.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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