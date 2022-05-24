Політ довжиною майже 2 роки – NASA заявили, що відправляють людей на Марс

NASA заявило, що відправляє людей на Марс вже наприкінці 2030-х років / Фото: NASA,

Агентство NASA оприлюднило основні цілі 30-денної місії на поверхню Марса за участю двох астронавітів. І попросило громадськість висловити свою думку, тобто оцінити, як іде їхній процес планування.

Також ми писали, звідки на Марсі "собачі двері" – марсохід Curiosity розвінчав інтернет-сенсацію про інопланетян. Так, НАСА планує відправити астронавтів на Марс до кінця 2030-х або на початку 2040-х років. Втілити це бачення у реальність буде непросто.

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Навіть якщо припустити, що фінансування і технології вступлять у гру в потрібний час, час польоту туди і назад все одно становитиме близько 500 днів, враховуючи відстань між Землею та Марсом.

Гравітація або її відсутність також буде проблемою, оскільки космічні кораблі нинішнього покоління зовсім не схожі на ті, що можна побачити у таких фільмах, як "Марсіанин". Астронавти прибудуть на Червону планету після кількох місяців перебування в умовах мікрогравітації і вони мають пройти значний шлях до одужання.

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Щоб зуміти працювати в умовах часткової гравітації Марса, що становить приблизно одну третину від земної, НАСА передбачає, що одним із способів вирішення цієї проблеми може бути розміщення екіпажів у герметичному всюдиході під час їхньої місії.

Астронавти прибудуть на Червону планету після кількох місяців перебування в умовах мікрогравітації / Фото: NASA

План місії знаходиться на ранній стадії і може значно змінитися. Але поки що НАСА передбачає використовувати космічний корабель, схожий на місце існування, для доставки членів екіпажу на Червону планету з використанням гібридного ракетного ступеня (що приводиться в дію як хімічним, так і електричним двигуном). Чотири людини здійснять довгу подорож, двоє з яких зрештою зійдуть на поверхню.

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