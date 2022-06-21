Відчуй себе Marvel – добірка найкращих наборів Lego для дорослих та дітей

Для фанів зібрали всі найкращі пропозиції Lego, від наборів Marve до Star Wars / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви шукаєте набори Marvel, Star Wars, DC або космічні набори для вас підготували добірку найкращих пропозицій Lego з усього Інтернету.

Також ми писали, що компанія SpaceX, якою керує Ілон Маск, запустила та посадила 3 ​​ракети за 36 годин. Пропозиції Lego, які зібрали для великих і маленьких фанатів, варіюються від невеликих збірок, зручних для дітей, до величезних демонстраційних моделей, орієнтованих безпосередньо на дорослих.

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У добірці колекції різні теми Lego, від "Зоряних воєн" та космічних наборів з ліцензією НАСА до наборів Бетмена, округу Колумбія та Marvel.

Ви побачите, що пропозиції розбиті на категорії залежно від їх теми, тому використовуйте посилання в лівій частині сторінки, щоб перейти до теми, яка вам найбільше подобається.

У добірці – леге від "Зоряних війн" та космічних наборів з ліцензією НАСА до наборів Бетмена

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Це найкращі пропозиції Lego та одна з найбільших добірок з усіх розділів цієї статті, від "Зоряних воєн" до космічних іграшок та крутих моделей.

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