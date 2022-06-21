Почувствуй себя Marvel – составлена подборка лучших наборов Lego для взрослых и детей

Для фанов собрали все лучшие предложения Lego, от наборов Marve до, Star Wars / Фото: www.amazon.com, Коллаж: Сегодня

Если вы ищете наборы Marvel, Star Wars, DC или космические наборы, для вас подготовили подборку всех лучших предложений Lego со всего Интернета.

Также мы писали, что компания SpaceX, которой руководит Илон Маск, запустила и посадила 3 ​​ракеты за 36 часов. Предложения Lego, которые собрали для больших и маленьких его фанатов, варьируются от небольших сборок, удобных для детей, до огромных демонстрационных моделей, ориентированных непосредственно на взрослых.

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В подборке коллекции различные темы Lego, от "Звездных войн" и космических наборов с лицензией НАСА до наборов Бэтмена, округа Колумбия и Marvel.

Вы увидите, что предложения разбиты на категории в зависимости от их темы, поэтому используйте ссылки в левой части страницы, чтобы перейти к теме, которая вам больше всего нравится.

В подборке – лего от "Звездных войн" и космических наборов с лицензией НАСА до наборов Бэтмена / Фото: Amazon

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Это лучшие предложения Lego и одна из самых крупных подборок из всех разделов этой статьи, от "Звездных войн" до космических игрушек и крутых моделей.

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