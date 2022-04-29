Перемоги в космосі: російські космонавти вивісили Прапор Перемоги зовні МКС

Російські космонавти приєдналися до побєдобєсія РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське божевілля поширюється навіть у космосі. Космонавти Роскосмосу вивісили Прапор Перемоги зовні модуля Наука на Міжнародній космічній станції після того, як нанесли на ракету букву Z.

Прапор розгорнули під час вчорашнього виходу космонавтів у відкритий космос. Все це божевілля показували у прямому ефірі, а в той момент, коли космонавти закріплювали прапор, у трансляції увімкнули гімн Росії.

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Російські ЗМІ повідомлять, що ідею розгорнути у відкритому космосі Прапор Перемоги подав космонавт Олег Артем'єв кілька днів тому. Але є сумніви у цій версії, адже прапор невипадково опинився на борту МКС.

А потім екіпаж російського сегменту МКС попросив передати прапор командувачу російської армії у війні проти України.

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Прапор Перемоги – штурмовий прапор 150-й ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії, поставлений 1 травня 1945 на даху будівлі рейхстагу в Берліні. Прапор є символом перемоги СРСР над Німеччиною. На МКС вивісили його копію.

Раніше ми писали, що Росія саботує роботу на МКС, доки не буде знято санкції за війну проти України. Роскосмос використовує своє становище у космічному світі та намагається змусити зняти з країни санкції.