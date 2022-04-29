Победобесие в космосе: российские космонавты вывесили Знамя Победы снаружи МКС

Российские космонавты присоединились к победобесию РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российское сумасшествие распространяется даже в космосе. Космонавты Роскосмоса вывесили Знамя Победы снаружи модуля Наука на Международной космической станции после того, нанесли на ракету букву Z.

Знамя развернули во время вчерашнего выхода космонавтов в открытый космос. Все это сумасшествие показывали в прямом эфире, а в тот момент, когда космонавты закрепляли флаг, в трансляции включили гимн России.

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Российские СМИ сообщат, что идею развернуть в открытом космосе Знамя Победы подал космонавт Олег Артемьев несколько дней назад. Но есть сомнения в этой версии, ведь флаг не случайно оказался на борту МКС.

А затем экипаж российского сегмента МКС попросил передать знамя командующему российской армией в войне против Украины.

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Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая1945 года на крыше здания рейхстага в Берлине. Знамя является символом победы СССР над Германией. На МКС вывесили его копию.

Ранее мы писали, что Россия саботирует работу на МКС, пока не будут сняты санкции за войну против Украины. Роскосмос использует свое положение в космическом мире и пытается вынудить снять со страны санкции.