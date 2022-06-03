Погані сусіди: у нашій галактиці можуть бути 4 злобні цивілізації, чи є загроза землянам

У нашій галактиці Чумацького шляху можуть бути 4 злобних до землян цивілізації

Відповідно до статті, що ще не рецензується, іспанського дослідника Альберто Кабальєро, у землян можуть бути цілком недружні сусіди. Однак єдиним автором статті є не астрофізик, а аспірант іспанського університету Віго, що займається вирішенням конфліктів.

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Стаття Кабальєро, за загальним визнанням, також цікава тим, як він дійшов своїх висновків: використовуючи формулу, яка враховує, як технологічні досягнення знижують ймовірність вторгнення цивілізацій один в одного.

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Використовуючи відомі дані про те, як люди історично вторгалися на територію один одного, і порівнявши їх з кількістю можливих придатних для життя екзопланет у Чумацькому Шляху, цей дослідник, який спеціалізується на вирішенні конфліктів, дійшов висновку, що у світі може існувати до чотирьох ворожих інопланетних цивілізацій.

Я написав статтю, спираючись лише на життя, яке ми його знаємо, — сказав Кабальєро. — Ми не знаємо розуму інопланетян. У позаземної цивілізації може бути мозок з іншим хімічним складом, і в них може не бути нашого співчуття, або у них може бути психопатологічне поведінка.

Але в статті Кабальєро міститься безліч базових припущень, що суперечать один одному: по-перше, що позаземна цивілізація буде достатньо зацікавлена у людстві, щоб вторгнути ся на Землю. А по-друге, зростання технічного прогресу зробить інопланетян менш войовничим, а не більше.

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