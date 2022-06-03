Плохие соседи: в нашей галактике могут быть 4 злобных цивилизации, есть ли угроза землянам

В нашей галактике Млечного пути могут быть 4 злобных к землянам цивилизации / Фото: unsplash.com, futurism.com

Согласно еще не рецензируемой статье испанского исследователя Альберто Кабальеро, у землян могут быть вполне недружелюбные соседи. Однако единственным автором статьи является не астрофизик, а аспирант испанского университета Виго, занимающийся разрешением конфликтов.

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Статья Кабальеро, по общему признанию, также интересна тем, как он пришел к своим выводам: используя формулу, учитывающую, как технологические достижения снижают вероятность вторжения цивилизаций друг в друга.

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Используя известные данные о том, как люди исторически вторгались на территорию друг друга, и сравнив их с количеством предполагаемых пригодных для жизни экзопланет в Млечном Пути, этот исследователь, специализирующийся на разрешении конфликтов, пришел к выводу, что в мире может существовать до четырех враждебных инопланетных цивилизаций.

Я написал статью, основываясь только на жизни, какой мы ее знаем, — сказал Кабальеро,- Мы не знаем разума инопланетян. У внеземной цивилизации может быть мозг с другим химическим составом, и у них может не быть нашего сочувствия, или у них может быть более психопатологическое поведение.

Но в статье Кабальеро содержится множество противоречащих друг другу базовых предположений: во-первых, что внеземная цивилизация будет достаточно заинтересована в человечестве, чтобы вторгнуться на Землю. А во-вторых, рост технического прогресса сделает инопланетян менее воинственными, а не более.

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