Перше сонячне затемнення у 2022 році: де і коли його можна побачити

Перше сонячне затемнення 2022 року пройде 30 квітня / Фото: NASA

Перше сонячне затемнення року відбудеться в суботу, 30 квітня, і співпаде з другим молодим місяцем, відомим як Чорний Місяць.

Сонячні затемнення відбуваються, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею та відкидає тінь на нашу планету. Однак це затемнення буде лише частковим.

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Також затемнення зможуть побачити лише мешканці у певних регіонах Землі. На жаль, Україна до цього переліку не потрапила.

Його буде видно лише над частинами Антарктиди, Південної Америки, Тихого та Атлантичного океанів, пише people.com.

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Сонячне затемнення буде частковим. Фото: Pixabay

Часткове сонячне затемнення відбудеться 30 квітня. Почнеться явище о 21:45 за київським часом, максимальне затемнення відбудеться о 23:41 та завершиться о 01:37.

Раніше ми писали, що марсохід зняв неймовірне сонячне затемнення на Червоній планеті. Завдяки новому відео вченим удалося розглянути нерівності супутника Марса.