Первое солнечное затмение в 2022 году: где и когда его можно увидеть

Первое солнечное затмение 2022 года пройдет 30 апреля / Фото: NASA

Первое солнечное затмение года произойдет в субботу, 30 апреля, и совпадет со вторым новолунием, известным как Черная Луна.

Солнечные затмения происходят, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей и отбрасывает тень на нашу планету. Однако это затмение будет лишь частичным.

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Также затмение смогут увидеть только жители в определенных регионах Земли. К сожалению, Украина в этот перечень не попала.

Его будет видно только над частями Антарктиды, Южной Америки, Тихого и Атлантического океанов, пишет people.com.

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Солнечное затмение будет частичным. Фото: Pixabay

Частичное солнечное затмение произойдет 30 апреля. Начнется явление в 21:45 по киевскому времени, максимальное затмение произойдет в 23:41 и завершится в 01:37.

Ранее мы писали, что марсоход снял невероятное солнечное затмение на Красной планете. Благодаря новому видео ученым удалось рассмотреть неровности спутника Марса.