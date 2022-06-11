Перехоплювач комет: готується унікальна місія ESA у межах Сонячної системи

Місія «Перехоплювач комет» чекатиме на прибуття невідомої комети вже в космосі, у певній точці

Місія під назвою Comet Interceptor з пошуку комет у космосі, яку курує Європейське космічне агентство (ESA), буде запущено 2029 року. Це буде співпраця між ЕКА та Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA).

Також ми писали, чому новий місяцехід R1 схожий на міфічну тварину. Місія складатиметься із трьох зондів — основного космічного корабля та двох менших супутників, які будуть запущені до космосу. Незвичайність Comet Interceptor полягає в тому, що він не знатиме своєї мети до запуску.

Реклама

Зонд вирушить до точки Лагранжа 2 (L2), гравітаційно стабільної точки на відстані 930 000 миль (1,5 мільйона кілометрів) від Землі в напрямку від Сонця. L2 — одна з п'яти точок між Землею та Сонцем, де гравітаційні тяжіння двох тіл створюють урівноважені умови.

Космічний корабель у цьому регіоні обертається навколо Сонця синхронно із Землею, будучи захищеним нею від сонячних відблисків, що робить цей регіон найпопулярнішим місцем для астрономічних місій. ESA очікує, що Comet Interceptor не доведеться занадто довго чекати на появу цікавої мети, оскільки в даний час нові комети виявляються зі швидкістю щонайменше однієї на рік.

Реклама

Comet Interceptor чекати довго не доведеться, нові комети виявляються зі швидкістю не менше однієї на рік

Кожен із зондів буде оснащений різними приладами для аналізу складу поверхні, форми та структури комети, а також пилу та газу її коми, хвостоподібної хмари, що виходить від поверхні. За словами ЄКА, три супутники разом важитимуть менше ніж 2200 фунтів (1000 кг).

Також ми писали, що Apple представила "фішки" нової iOS 16