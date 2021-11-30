Відкрито новий вид іхтіозабрів, схожих на дельфіна та рибу-меч

Стародавні іхтіозаври еволюціонували до можливості харчуватися великою рибою

Група міжнародних дослідників з Канади, Колумбії та Німеччини, досліджуючи скам'янілості, виявила новий вид іхтіозаврів.

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Череп метрової довжини, що чудово зберігся, належав одному з останніх їхтіозаврів, що жили на Землі – стародавніх тварин, страхітливо схожих на рибу-меч, пише Phys.org .

Відкритий дослідниками вид жив під час раннього крейдяного періоду.

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"Ця тварина мала унікальні зуби, які дозволяли їй їсти великий видобуток", – каже директор музею Редпат в Університеті Макгілла Ганс Ларссон.

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Для порівняння, у інших іхтіозаврів були маленькі зуби однакового розміру. Внаслідок еволюції хижак зміг харчуватися великою рибою та іншими морськими рептиліями.

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Вчені назвали новий вид іхтіозаврів Kyhytysuka, що перекладається як "той, що ріже чимось гострим" мовою корінних жителів регіону в центральній Колумбії.

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Так вчені вирішили віддати шану давній культурі муїску, що існувала тут протягом тисячоліть.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як вимирали динозаври 66 млн років тому .