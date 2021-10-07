Офіційний спосіб установки Windows 11 на несумісні ПК

Windows 11 можна встановити навіть на несумісні ПК / Фото: Microsoft

Microsoft опублікувала офіційний спосіб установки Windows 11 на несумісні комп'ютери. Однак в компанії настійно не рекомендують це робити. А якщо ви все ж вирішили – то робите це на свій страх і ризик!

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Установка Windows 11 на несумісні ПК

Зайти в реєстр і перейти в гілку HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup

Створити значення DWORD з ім'ям AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU і призначити йому значення 1

Це дозволить обійти захист, що вимагає від ПК наявність модуля TPM 2.0 (але все одно потрібно як мінімум TPM 1.2). Неправильна зміна реєстру за допомогою редактора реєстру можуть виникнути серйозні проблеми аж до переустановлення ОС.

Далі виконайте оновлення, запустивши програму установки з носія:

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