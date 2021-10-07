Официальный способ установки Windows 11 на несовместимые ПК

Windows 11 можно установить даже на несовместимые ПК / Фото: Microsoft

Microsoft опубликовала официальный способ установки Windows 11 на несовместимые компьютеры. Однако в компании настоятельно не рекомендуют это делать. А если вы все же решили – то делаете это на свой страх и риск!

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Установка Windows 11 на несовместимые ПК

Зайти в реестр и перейти в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup

Создать значение DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU и назначить ему значение 1

Это позволит обойти защиту, требующую от ПК наличие модуля TPM 2.0 (но все равно требуется как минимум TPM 1.2). При неправильном изменении реестра с помощью редактора реестра могут возникнуть серьезные проблемы вплоть до переустановки ОС.

Далее выполните обновление, запустив программу установки с носителя:

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