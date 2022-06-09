Однією "лівою" – перші 100 трильйонів цифр числа Пі підкорилися Google Cloud

Google Cloud вирахував перші 100 трильйонів цифр числа Пі, побивши власний рекорд / Фото: interestingengineering,

Google Cloud знову побив рекорд і вирахував перші 100 трильйонів цифр числа Пі. У 2019 році Google Cloud обчислив число пі – ірраціональне число, відкрите тисячі років тому – до 31,4 трильйона цифр. То був світовий рекорд.

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Також ми писали, що Apple представила "фішки" нової iOS 16. Потім, у 2021 році, вчені з Університету прикладних наук Граубюндена виявили, що до цієї цифри додалося ще 31,4 трлн. цифр, в результаті чого загальна кількість знаків після коми збільшилася до 62,8 трлн.

Це вдруге, коли Google Cloud встановлює рекорд за кількістю цифр математичної константи. А лише за три роки кількість обчислених цифр числа пі збільшилася втричі.



Це досягнення свідчить про те, наскільки швидше стає інфраструктура Google Cloud рік у рік, – йдеться в пресрелізі Google Cloud. – Основною технологією, яка зробила це можливим, є Compute Engine, безпечний і обчислювальний сервіс Google Cloud, що настроюється, а також його кілька недавніх доповнень і поліпшень.

Це сімейство машин Compute Engine N2, вихідна пропускна здатність 100 Гбіт/с, Google Virtual NIC та збалансовані постійні диски. Програма, яка виконала обчислення 100 трлн цифр цифри Пі, називається y-cruncher v0.7.8, автор Олександр Дж. Йі.

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Використовуваний алгоритм називається алгоритмом Чуднівського. Використовуваний обчислювальний вузол – це n2-highmem-128 зі 128 віртуальними ЦП та 864 ГБ ОЗУ. Це екстрена новина про найбільшу кількість цифр, коли-небудь обчислених для числа Пі, стародавнього ірраціонального числа, що використовується в сучасній математиці та науці, але теоретично його неможливо дізнатися у всій повноті.

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